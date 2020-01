Sorvete com biscoito é uma ótima escolha para este verão; veja receita

Nada melhor no verão do que aproveitar o calor para variar nas escolhas de comida e refrescar o paladar. E uma das opções mais tradicionais pode ficar ainda melhor quando ganha novos ingredientes. É o caso do sorvete de Gufs, que leva pedaços de biscoito na receita. Confira como fazer.

Foto: Divulgação/Pilar

Sorvete de Gufs

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

2 pacotes de biscoitos Gufs sabor baunilha

1 lata de creme de leite

150g de chocolate branco

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

Modo de preparo:

1. Quebre os biscoitos, sem triturar, e reserve.

2. Derreta o chocolate branco em banho-maria e reserve até esfriar levemente.

3. Em um liquidificador, despeje o leite condensado, o creme de leite, o chocolate branco e o extrato de baunilha. Bata por, aproximadamente, 2 minutos ou até que o líquido fique homogêneo.

4. Despeje a mistura em um recipiente, cubra com um plástico-filme e leve ao congelador por 3 horas.

5. Leve o conteúdo do recipiente a uma batedeira e bata por alguns minutos até obter um creme bem fofinho.

6. Volte com o creme para o recipiente, adicione os biscoitos picados e misture bem.

7. Cubra com plástico-filme de novo e coloque no congelador até ficar firme. Sirva em seguida.