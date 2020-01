Soteldo recebe cobiças do exterior e José Carlos Peres crava futuro do atacante venezuelano

​Yeferson Soteldo foi um dos principais jogadores do Santos na temporada passada. O venezuelano fez grandes jogos com a camisa do ​Peixão e caiu rapidamente nas graças dos torcedores, principalmente os mais jovens. Quando o Alvinegro Praiano jogava na Vila Belmiro em 2019, era comum notar crianças com o cabelo loiro no mesmo jeito craque santista.

O jogador ficou valorizado no mercado e começou a receber sondagens de clubes do exterior. Times da China, França e Itália sondaram a situação do atleta recentemente. Havia a expectativa que propostas chegassem à mesa da diretoria do Peixe neste começo de ano. No entanto, em entrevista ao ​Globoesporte.com, o presidente do clube paulista, José Carlos Peres, tratou de colocar fim às especulações e cravou a permanência do atacante.

“Soteldo hoje é inegociável. Ele é o xodó da torcida, das crianças. Ele está se tornando um símbolo da molecada. Não dá para tirá-lo do nosso elenco. São nossos novos torcedores. Tivemos algumas sondagens, mas só acredito quando chegar uma carta com a marca d’água do clube interessado. Não chegou nenhuma até o momento”, explicou o mandatário do Peixão.

O Soteldo é um show a parte. Muitas vezes assisto aos jogos para vê-lo driblar e partir pra cima. Não é atoa que comprei 3 camisas dele kkk — Bruno Carvalho (@Brunoc4rv4lh0) January 27, 2020

Outro jogador que deve permanecer é Derlis González: De acordo com apuração do portal ​UOL Esporte, o paraguaio deve cumprir o contrato que tem com o Santos atualmente. Ele está emprestado pelo Dínamo de Kiev até junho desta temporada. O pai do jogador, Pablo González, confirmou a informação: “Derlis deve ficar no Santos. Ele vai levar em conta a opinião do técnico”.