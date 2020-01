Southampton x Tottenham | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​É jogo eliminatório e, portanto, decisivo. Neste sábado, Southampton e Tottenham se enfrentam pela quarta fase da Copa da Inglaterra. E, por mais incrível que possa parecer, são os donos da casa que chegam em um (muito) melhor momento na comparação com os atuais vice-campeões europeus. Muito embora os visitantes tenham três pontos a mais que o rival na Premier League, os últimos jogos deixam claro que não adianta estar na frente na tabela para ser considerado superior. Pelo contrário.

Ficha técnica Southampton x Tottenham​ ​Data 25/01/2020​ ​Hora 12h (horário de Brasília)​ ​Local St Mary’s Stadium, em Southampton​ ​Árbitro ​Peter Bankes ​VAR ​Jonathan Moss ​Onde assistir ​DAZN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Southampton ​McCarthy; Danso, Stephens, Vestergaard e Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg e Redmond; Obafemi e Ings. ​Tottenham ​Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez e Tanganga; Dier e Ndombele; Gedson, Lo Celso e Lucas Moura; Son.

Cedric Soares e Long são alguns dos desfalques do Southampton. Em compensação, Ings estará presente no ataque da equipe. No Tottenham, além de Kane, Sissoko e Davies, o técnico José Mourinho perdeu Harry Winks. Já o retorno de Rose ainda não está confirmado.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​SOUTHAMPTON TOTTENHAM ​Southampton 1 x 0 Tottenham (01/01) ​Middlesbrough 1 x 1 Tottenham (04/01)* ​Southampton 2 x 0 Hudersfield (04/01)* ​Tottenham 0 x 1 Liverpool (11/01) ​Leicetes 1 x 2 Southampton (11/01) ​Tottenham 2 x 1 Middlesbrough (14/01)* ​Southampton 2 x 3 Wolverhampton (18/01) ​Watford 0 x 0 Tottenham (18/01) ​Crystal Palace 0 x 2 Southampton (21/01) ​Tottenham 2 x 1 Norwich (22/01)

*Copa da Inglaterra

NOSSO PALPITE

É bem verdade que um empate é bom negócio para o Tottenham, uma vez que provocaria um jogo extra, em sua casa, para definir o classificado. Mas sabe aquela partida com cheiro de “zebra”? Os visitantes não vencem dois compromissos seguidos desde novembro e podem cair na competição neste final de semana.

Palpite final: Southampton 1 x 0 Tottenham