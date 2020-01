Sport espera ajuda de Luxa para fechar com zagueiro

​ O Sport vem se reforçando para a disputa da elite do futebol brasileiro e espera contratar mais um zagueiro para fechar o primeiro ‘ciclo de transações’ de 2020. Sem muito dinheiro em caixa, o rubro-negro pernambucano observa oportunidades de mercado e sonha com ajuda de um velho conhecido do clube para acertar com último integrante do plantel.

A diretoria do Leão espera contar com o apoio de Vanderlei Luxemburgo, atual técnico do ​Palmeiras e que trabalhou no clube nordestino em 2017, para acertar com defensor do alviverde paulista. Milton Bivar, presidente do Sport, aguarda o Verdão definir jogadores que ficarão na equipe.

Com nova filosofia, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo deve manter ​no máximo 30 atletas no plantel de 2020. O treinador ainda não divulgou os jogadores que vão permanecer no Palmeiras e os que poderão ser negociados. Os paulistas se reapresentaram nesta segunda-feira (06) com cinco zagueiros: Vitor Hugo, Gustavo Gómez, Pedrão e Luan, além de Emerson Santos que voltou de empréstimo.

Em 2019, o Sport demonstrou interesse em Antônio Carlos, ex-zagueiro do Palmeiras que foi emprestado ao Orlando City, dos Estados Unidos. Na época, as negociações não se desenvolveram devido aos moldes de pagamento ao jogador.

Poxa Luxa, pq não nos nota, como queria um zagueiro q fosse bom de bola… — marco aurélio deprê #FORAWANDERSON (@d87_luan) January 7, 2020

Em reformulação, o Sport já contratou sete jogadores para o elenco do técnico Guto Ferreira. A diretoria do clube espera fechar o primeiro semestre com a contratação de mais um zagueiro. Atualmente, o time conta com: Adryelson, Chico, Cleberson, Eder e Elenilson, recém-promovido, e espera renovar com Rafael Thyere.