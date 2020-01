“Stand by”: Dudamel dá a real sobre Cazares e realça qualidades de substitutos do meia

​A cada dia, o questionamento vem à tona: afinal, e Cazares? Pois é…na noite desta quarta-feira, após o empate do ​Atlético-MG em 0 a 0 com o Coimbra, pela terceira rodada do Estadual, Rafael Dudamel precisou responder a respeito do equatoriano. E a dúvida era procedente, uma vez que o time teve sérias dificuldades para criar jogadas durante a partida. Pois o técnico do Galo foi claro: o equatoriano está em “stand by”.

Eu acho que o #Galo tem muito a evoluir , precisamos de um 10 e um 9 , Cazares não quer ficar mas o galo quer 13 ,9 milhões de reais o comprador quer pagar 12 milhões , sou mais vender ele por 12 e ir atrás de quem honre a camisa do Atlético , Scarpa e banco no palmeiras : — Ti🅰️go Cost🅰️ Série 🅰️ (@tihguitar) January 30, 2020

No início da semana, a venda do meia para o Al-Ain, dos Emirados Árabes, era dada como certa, mas a primeira proposta não agradou o clube de Belo Horizonte. A ideia, para se desfazer do armador, é receber um valor acima dos US$ 3 milhões. “Hoje, Cazares não está disponível. Está em stand by, em pausa. Tenho que pensar em Bruninho, Hyoran, Marquinhos, Edinho, Jair, Allan, os que tenho em minhas mãos”, disse Dudamel.

CHEGANDO NO GALO 👇👇👇 TARDELLI

SAVARINO

BUSTOS

CAZARES ficando e renovando

RAFAEL goleiro O ATAQUE DO GALO MUDA DE PATAMAR….AI SIM TEREMOS ATACANTES. — VOLTA TARDELLI 2020 (@JuninFFGALO) January 30, 2020

No entanto, ele não quis se aprofundar no assunto e preferiu valorizar os jogadores que, sim, podem neste momento entrar em campo e defender o Atlético. “O Jair e o Allan têm criação. Nossos extremos também possuem essa tarefa. Tenho que analisar os jogadores com os quais posso contar. Não posso planejar uma partida com aqueles que não estão disponíveis”, completou o treinador. O Galo, que no momento lidera o Campeonato Mineiro (está com sete pontos, mas uma partida a mais que o ​Cruzeiro, por exemplo, que é o terceiro e tem seis), volta a campo no domingo, 16h, diante do Tombense, no estádio Independência.

