Stone Pagamentos abre várias vagas de emprego, aprendiz e estágio no Brasil

A Stone Pagamentos tem vagas de emprego, aprendiz e estágio ABERTAS em SP, RJ, PR, MG, DF, RS, BA, GO, PE, RS, SC, PA, ES, MA, PB, MT, AL, AM e RO! São muitas vagas! Saiba mais sobre a oportunidade!

Sobre a Stone Pagamentos

“Stone Pagamentos é uma Fintech brasileira de meios de pagamentos através dos seus serviços de adquirência multibandeiras por intermédio de máquinas de cartões, processadoras de transações realizadas por cartões de crédito, débito e voucher. Atua no mercado desde 2014, cobrindo todo o território brasileiro.”

Confira!

Vagas abertas (29/01/2020)

São muitas vagas! Boa parte das vagas são para:

Consultor Comercial Externo

Analista de Logística, Supply Chain, Financeiro, Chargeback, Negócios

Desenvolvedor (T.I)

Jovem Aprendiz

Estágio

Auditor Pleno.

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis além dos listados, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes! Para ver TODAS as vagas, clique AQUI.

A empresa também deixa uma mensagem: “Não encontrou a vaga que procurava? Não tem problema! É só deixar seu currículo com a gente que entraremos em contato! Se você tem interesse em trabalhar no nosso Time Comercial, é só clicar aqui. Se você tem interesse em trabalhar no nosso Time de Logística, é só clicar aqui. Se você tem interesse em trabalhar no nosso Time de Tecnologia, é só clicar aqui.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: jobs.kenoby.com/stone.

Imagem de destaque: Piauí 24h.