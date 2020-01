Substituto de Suárez? Barcelona tenta empréstimo de centroavante do Valencia

​Ao receber a difícil notícia de que não poderia contar com ​Luis Suárez por longos meses, o Barcelona, que não pretendia fazer movimentações nesta janela de inverno, ligou o radar e começou a mapear o mercado em busca de reforços possíveis para a referência. Nomes de peso como ​Lautaro Martínez (Inter) despontavam como o ‘sonho de consumo’ catalão, mas por se tratar de uma janela de meio de temporada, as negociações tendem a ser mais complexas, afinal, nenhum grande clube quer perder suas estrelas com o ano em andamento.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

​​Por se tratar de um cenário de exceção, o Barcelona levantou dois nomes considerados viáveis para se investir nesta janela: Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal; e Rodrigo Moreno, do Valencia. O clube londrino, contudo, já rechaçou qualquer possibilidade de negociar o veloz atacante gabonês nesta janela, limitando os catalães ao jogador de seu rival local.

O centroavante hispano-brasileiro de 28 anos já foi procurado e teria mostrado empolgação com a oportunidade de vestir a camisa blaugrana. O acerto com o atleta e seus representantes, portanto, não é o que preocupa a diretoria do Barcelona: o problema mora no diálogo com o Valencia, que tende a não facilitar a transferência de uma referência ao arquirrival.

De acordo com a imprensa espanhola, a proposta do Barça é de um acordo via empréstimo válido por seis meses (até o final da temporada 2019/20), com opção de compra estabelecida em contrato. O gigante da Catalunha ainda estaria disposto a ceder via empréstimo um de seus jogadores considerados ‘negociáveis’, como compensação. Há otimismo por parte do Barcelona e do atleta por um desfecho feliz dentro dos próximos dias.