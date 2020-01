Superação e pioneirismo: conheça Maria Alves, primeira brasileira da Juventus

​Quando falamos de ​futebol feminino, ainda nos deparamos com muito preconceito e tabus. Essa é realidade não só em solo tupiniquim, mas em muitos países do mundo, onde a prática futebolística é tradicionalmente atrelada à figura masculina. O cenário/estrutura são melhores para mulheres na Europa e na América do Norte, mas sabemos que, para nossas meninas brasileiras chegarem lá, um longo caminho de dificuldades precisou acontecer.

​​Em entrevista exclusiva concedida à jornalista Clara Albuquerque (​@claalbuquerque), do Esporte Interativo, uma brasileira pioneira contou um pouco de sua trajetória no futebol, desde as origens à atual experiência no Velho Continente. Trata-se de Maria Alves, atacante de 26 anos que se tornou a primeira jogadora sul-americana a vestir a camisa da Juventus.

“O meu início foi em um lugar bem difícil, porque eu nasci no interior do Piauí (…) Comecei a disputar os campeonatos com os meninos, eu era respeitada por eles, mas é claro que tinha algum tipo de preconceito. Na hora eu ficava chateada, mas depois passava e eu continuava. Pela dificuldade de comprar uma bola, a gente ia no improviso, brasileiro é assim”, contou.

Em agosto de 2019, após se destacar com a camisa do ​Santos – principalmente na Libertadores de 2017 -, a atacante piauiense recebeu a ligação que mudaria sua vida: a Juventus, principal potência do futebol feminino italiano, queria contar com seu talento na nova temporada. Na equipe de Turim, por sinal, joga um dos atletas que Maria Alves mais admira:

“Recebi a ligação da minha agente, ela falou ‘Está preparada para fazer história? Recebi uma proposta da Juventus’. Fiquei mega feliz (…) Gosto do Douglas Costa, ele tem uma forma de jogo que é muito parecida com a minha, procuro me inspirar nele”, admitiu.

A história de Maria Alves inspira, mas não é a realidade de muitas meninas que sonham com o futebol profissional. Para a camisa 20, falta apoio e estrutura: “As pessoas no Brasil veem o futebol feminino como um esporte não que dá renda. Falta um pouco de apoio, a gente precisa bastante de visibilidade (…) Se tiver o apoio, vai ter o retorno”, concluiu.

Para conferir a entrevista na íntegra, clique ​aqui.