Suspenso concurso SEMEC Teresina PI com 140 vagas

No Estado do Piaui, a Prefeitura Municipal de Teresina via Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 140 vagas de nível superior no cargo de Professor.

As oportunidades são para áreas de Professor de 2º Ciclo – Anos Finais do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, nas seguintes disciplinas: Ensino Religioso (10); Geografia (10); História (10); Matemática (30); Artes (10); Língua Portuguesa (30); Ciências (10) e Professor de 1º Ciclo – Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano – POLIVALÊNCIA (30).

De acordo com o edital, as funções exigem graduação (licenciatura plena) na área de atuação e oferta salários que variam entre R$ 1.891,13 a R$ 3.782,29, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Inscrição e Provas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderiam se inscrever entre o período de 01 a 30 de novembro de 2019, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Nucepe.

O concurso contaria com provas objetivas (para todos) que seriam aplicadas em data provável no dia 15 de dezembro, bem como prova didática, em data a ser definida por meio de edital específico.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Semec Teresina PI

: Semec Teresina PI Banca organizadora : Nucepe

: Nucepe Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 140

: 140 Remuneração : R$ 1.891,13 a R$ 3.782,29

: R$ 1.891,13 a R$ 3.782,29 Inscrições : 01 a 30 de novembro de 2019

: 01 a 30 de novembro de 2019 Provas : 15 de dezembro de 2019

: 15 de dezembro de 2019 Situação: PUBLICADO

EDITAL SEMEC TERESINA PI 07/2019

RETIFICAÇÃO I

COMUNICADO DE SUSPENSÃO