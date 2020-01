Taça Kaiser 2020: equipes participantes, local, fórmula de disputa e mais…

Tradicional no futebol de várzea desde o final dos anos 80, a Copa Kaiser se repaginou e, depois de alguns anos sem acontecer, agora entra na sua segunda edição com o nome de ​Taça Kaiser, depois do sucesso de 2019. Mas agora com mais times em busca do sonhado troféu e também numa nova cidade.

Se no ano anterior o ​Trieste superou outras três equipes pela glória máxima no Couto Pereira em Curitiba, agora serão seis participantes, todas representantes como campeãs dos campeonatos regionais patrocinados pela marca e qualificadas para a competição que se realizará em Belo Horizonte, no estádio do Sesc Venda Nova.

Os times classificados vieram do Torneio Corujão, Copa Itatiaia e Liga Amadora de Uberlândia, ambos do estado de Minas Gerais; da Liga Blumenauense, de Santa Catarina; da Liga Amadora da Capital, de Curitiba; e por fim da Copa Máster Kaiser Afasc de Santa Cruz do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Com isso, o formato também é novidade em relação a 2019. S erão dois grupos, que se dividirão da seguinte maneira:

​GRUPO 1 ​Inter F.C (Minas Gerais) ​E.C Fortaleza (Paraná) ​Vasco da Gama F.C (Minas Gerais)

GRUPO 2 América (Minas Gerais) Gaúcho F.C (Rio Grande do Sul) Salto do Norte (Santa Catarina)

A competição será disputada no último fim de semana de janeiro, com jogos nos dias 25 e 26 de janeiro, com um regulamento bem simples de se compreender. Todas as equipes se enfrentarão em seus grupos no primeiro dia de disputa, com dois jogos para cada um. Os respectivos campeões dos grupos se enfrentarão na grande final no dia seguinte, um domingo.

Confira a programação:

Sábado, dia 25/01 – FASE DE GRUPOS

Além do campeonato em si, as cidades que sediaram as classificatórias regionais vão também receber eventos especiais no final de semana em que acontecerá a competição principal. Com o nome de “Resenhas Kaiser“, os eventos terão shows, festas e transmissões das partidas para os torcedores presentes nos respectivos locais.

FICHA TÉCNICA