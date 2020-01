Taça Kaiser: acompanhe a cobertura minuto a minuto da grande decisão de 2020

10:12: Rolou a bola e já temos a primeira falta da final. O América terá chance na bola parada.

10:11: Depois de um rápido aquecimento, a bola já está na marca central. Vai começar!

Confira as escalações:

Vasco da Gama (MG): Rafael Pereira, Phillip, Alexsander, Ramon, Fumo, Rafael; Max, Wallace, Daniel, Marcio, Alysson, Luiz.

América (MG): Luiz Fernando, Diego, Douglas, Marcos, João Alexandre; Willian, Dener, Yago, Henrique, Paulo Gomes, Denner.

10:00: As duas equipes finalistas já estão entrando em campo! Quem será o grande campeão da segunda edição da Taça Kaiser? Façam suas apostas!

Recapitulando : o Vasco da Gama chegou à grande final como vencedor do Grupo A, com duas vitórias em dois jogos. O time cruzmaltino bateu o Inter FC por 5 a 1 na estreia e ainda goleou o Fortaleza por 6 a 0 na segunda partida do dia. O América também chegou à decisão com dois triunfos, batendo o Salto do Norte (SC) por 2 a 1 e o Gaúcho FC por 2 a 0.

Quer saber em detalhes como foi a fase de grupos? Confira nosso resumo ​aqu i.