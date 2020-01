Taça Kaiser: acompanhe a cobertura minuto a minuto dos jogos da fase de grupos

08:29: O time de Esmeraldas domina as ações neste início de primeiro tempo. O lado direito ofensivo tem sido a principal válvula de escape do Vasco.

08:23: GOOOOOOOL DO VASCO! Após boa jogada pelo lado direito do ataque, o atacante do Vasco pega o rebote e completa pro fundo das redes. 1 a 0!

08:15: Rola a bola para o primeiro jogo da Taça Kaiser 2020! Quem vencerá: Inter ou Vasco da Gama?

Escalação do Vasco: Thiago, Phillips, Ramon, Rafael Palmito, Rafael, Dedé, Fumo, Daniel, Quadrado, Rondinelly, Marcinho.

Escalação do Inter FC: Daniel; Wender, Janauba, Marcão, David, Cabral, Tetê, Felipe, Rummenig, Henrique, Tiago.

Grupo A: Inter F.C (Belo Horizonte), Vasco da Gama (Belo Horizonte) e EC. Fortaleza (Curitiba)

Grupo B: Gaúcho FC (Santa Cruz), América (Uberlândia) e Salto do Norte (Blumenau)

A primeira das seis partidas programadas para este dia será entre Inter FC e Vasco da Gama.