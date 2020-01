Taça Kaiser: caçula, Gaúcho chega ao torneio já com título na bagagem

Perseverança, amor às suas cores, força de vontade. Estas são palavras que caracterizam o povo gaúcho ao longo de sua história e que, também, têm total relação com o que representa a Taça Kaiser e a valorização do futebol amador praticado no Brasil.

​Por isso, é mais do que justo que o Gaúcho, de Santa Cruz do Sul (sua sede fica no bairro Esmeralda), leve a campo a bandeira do Rio Grande do Sul na competição que apontará a principal força do momento na várzea nacional.