Taça Kaiser: de Uberlândia, América tenta fazer história na capital mineira

Celebrar e valorizar o futebol de verdade. Este é um dos objetivos da Taça Kaiser, competição que será realizada em Belo Horizonte e que irá apontar a grande força da várzea do Brasil na atualidade. Pois de Uberlândia vem o terceiro representante de Minas Gerias na competição, se juntando ao Vasco da Gama, de Esmeraldas, e ao Inter, da capital do Estado.

O América FC se garantiu na disputa nacional ao superar o Floresta na final da Liga Amadora da sua cidade no ano passado. Aliás, a conquista foi obtida com autoridade, uma vez que o time derrotou o rival duas vezes – ambas por 3 a 0 – e repetiu o feito de 1979 e 2009, quando também havia faturado o torneio. Jogadores como o atacante Henrique, o lateral-esquerdo Xandinho e o volante Mário César, por méritos, foram escolhidos como alguns dos grandes nomes do torneio.

Fundado em 1º de maio de 1946, o Mecão, como é conhecido, tem sua sede no bairro de Granada e é filiado à Federação Mineira de Futebol e à Liga Uberlandense de Futebol, sendo participante assíduo do campeonato citadino. No passado, mais precisamente no ano de 1978, se aventurou no futebol profissional, jogando o Campeonato Mineiro da segunda divisão e o Torneio Incentivo Mineiro.

Seus jogos são acompanhados, em média, por 1.500 pessoas. Ou seja, o América cumpre muito bem o seu papel, como bem define o texto a seguir. “O time existe para dar lazer, ser uma opção de entretenimento e socialização dos moradores do bairro Granada e região, além de ter uma função social que é criar oportunidades para os jovens do bairro terem acesso ao esporte, afastando-os das ruas e, consequentemente, da marginalidade e das drogas”. Em resumo: é mais um grande clube a disputar a Taça Kaiser e ir em busca da consagração. “Não vamos para BH passear não. Nosso time é muito forte. Vamos para trazer essa taça”, destacou o técnico e presidente Adão Costa.