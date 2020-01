Taça Kaiser: Fortaleza se reergue e leva a campo o orgulho paranaense

A Taça Kaiser representa muito mais do que a valorização do futebol amador. É o reconhecimento da comunidade que joga junto, tem voz, criatividade e celebra as vitórias. Mas é claro que, quem está em campo, quer ganhar. E com o Esporte Clube Fortaleza não será diferente.

O time será o representante do Paraná na segunda edição do torneio, que apontará a principal força da atualidade na várzea brasileira. Oriundo da Cidade Industrial, bairro da capital Curitiba, levará para dentro do gramado as cores azul, preto e branco com o intuito de fazer bonito. O camisa 10 Tico Love, condutor das ações ofensivas, o lateral-direito Halyson, válvula de escape pelo lado do campo, e o volante Roberto, exímio marcador, são alguns dos principais destaques.

​“A expectativa é muito grande, pois se trata de um acontecimento para nós. Vamos participar de um torneio grandioso, algo totalmente fora da nossa realidade. Mas a gente vai para ganhar. Temos a oportunidade de estar em um lugar que muitos também desejariam estar. Por isso, temos que valorizar. A gente tem um elenco que boa parte cresceu vendo o clube, é morador do bairro. Por isso, sabe da importância desse momento”, definiu o presidente Carlos Alberto Dalabarba, presidente da agremiação.

Fundada em 1983, somente em 1995 a equipe começou a disputar a Divisão Suburbana, na 2ª Divisão, e não fez feio, conseguindo o tricampeonato (95/96/97). Apesar do direito ao acesso, abriu mão por conta do aumento dos custos com a manutenção dos atletas. Em 2003, atravessando uma crise financeira, o Fortaleza se licenciou das disputas oficiais, retornando em 2015.Agora, busca o tão almejado sucesso nacional.

​Para se garantir na Taça Kaiser, conquistou mais uma vez a Série B da Suburbana, competição organizada pela Liga Amadora local. Conduzido pelo técnico Vilmar Assunção, superou o Tanguá com vitória de 3 a 2, fora de casa, e empate por 1 a 1 diante do seu torcedor. “O que falar de 2019? Um ano em que a dúvida/incerteza nos rondaram e por pouco não nos frearam.





“Mas o espírito vencedor de anos anteriores e até mesmo do tempo mágico do final da década de 1990, em que conquistamos títulos que ficaram na história do Fortaleza Esporte Clube, foram fortes o suficiente para nos alimentar e movimentar praticamente toda a comunidade do Jardim Gabineto com um só objetivo, reconquistar o título para a quebrada”, escreveu o clube em seu Facebook. Então, que venham novos e maiores trunfos em 2020!