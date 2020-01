Tardelli de volta? Tweet de patrocinador do Galo deixa torcida na expectativa

​O ​anúncio da rescisão de contrato de Diego Tardelli com o ​Grêmio atiçou não apenas o torcedor do ​Atlético-MG, que tem no atacante um de seus grandes ídolos por conta da importante participação na conquista da Libertadores da América de 2013. Pelo jeito, até o novo patrocinador do clube está interessado que o jogador volte a vestir a camisa alvinegra.





Tão logo o Tricolor publicou noticiou o acordo com o jogador, a Multimarcas Consórcios, que terá sua marca estampada na omoplata do uniforme (acima do distintivo) a partir de 2020, respondeu ao Twitter do clube gaúcho, simplesmente, com um emoji de um olhar (imagem acima). E isso pode significar duas coisas: ou que o Atlético realmente está em negociações com o profissional ou que a própria empresa seria parceira neste investimento.





Por óbvio, esta manifestação levou a manifestações imediatas de fãs do Galo. Alguns se mostrando entusiasmados e até ansiosos com um possível retorno de Tardelli, e outros (bem menos, é verdade) contra esta ideia. No início de 2019, quando o atacante assinou com o Grêmio, o time mineiro estava na parada na tentativa de repatriá-lo do futebol chinês. Pesou, porém, o desejo do jogador em ser comandado pelo técnico Renato Portaluppi.

Agora, no entanto, é outro momento e outra situação. Será?

