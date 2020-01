Tendência: especialista dá dicas de roupas que nunca saem de moda

Está cansada de tentar acompanhar as tendências da moda? A consultora de imagem e estilo Marcia Caldas, supervisora do curso de Gestão de Imagem do Centro Europeu de Curitiba, garante que é possível ficar sempre na moda utilizando peças ‘coringa’. Ela ainda explicou que a criação de uma boa imagem depende de saber escolher as peças chaves.

Para a especialista, uma das opções do vestuário feminino que sempre vale o investimento é o blazer preto. “O blazer preto é um ótimo exemplo de roupa bonita, versátil e que está sempre em alta, e funciona muito bem tanto em visuais mais formais quanto em looks mais despojados”, afirma a especialista.

Outro item que pode ser adquirido sem medo de ficar esquecido no fundo do armário é a calça preta de alfaiataria. “É uma peça multifacetada que sempre vai garantir boas combinações e um ar sofisticado e elegante”, detalha Marcia.

A consultora de imagem e estilo também aconselhou o uso de camisa branca. “Invista em uma boa camisa branca com corte masculino, gola e punhos impecáveis e você sempre terá uma alternativa descomplicada, bonita e cheia de possibilidades para montar composições que combinam com todos os estilos”.

Para as mulheres que priorizam conforto e praticidade, a calça e a camisa jeans não pode faltar no guarda-roupa. Essas peças nunca saem de moda e rendem um look casual.

Cores

Você pode deixar seu guarda-roupa versátil e preparado para te auxiliar em qualquer ocasião com peças em cores neutras. Caqui, bege e caramelo são algumas opções. “Apostando em todas essas peças chave de qualidade e mais duas camisetas brancas e uma preta, é possível criar uma infinidade de composições e estar sempre bem vestida”, pontuou Marcia.