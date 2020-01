Terceira edição do Baile da Santinha acontece na próxima sexta (24); confira atrações

O show conta, mais uma vez, com uma grade de atrações que promete agitar o público passeando por diversos ritmos. Além do anfitrião Léo Santana, o evento terá apresentações da dupla sertaneja Henrique & Juliano, do sambista Thiaguinho, do funkeiro Kevin O Chris e do Dj Zullu.

A terceira e última edição do Baile da Santinha Verão 2020 acontece na próxima sexta-feira (24), no Wet’n Wild (Av. Paralela), às 21h. Os ingressos ainda não estão à venda.

Serviço:

Baile da Santinha de Verão Salvador

Atrações: Léo Santana, Henrique & Juliano, Thiaguinho, Kevin O Chris e Dj Zullu

Quando: 24 de janeiro, às 21h

Onde: Wet’n Wild (Av. Paralela)

Ingressos: Arena do Gigante R$ 50 (meia) / Arena do Gigante R$ 100 (inteira) / Camarote Bloco do Nana R$ 90 / Lounge Contatinho R$ 140 / Stage Eu Te Amo Pu#@*ia R$ 170

Vendas: Lojas do Pida! (Salvador Shopping e Piedade), Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), Balcões de Ingressos nos principais shoppings ou através do Sympla