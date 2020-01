De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Deutsche Bank, da Alemanha, a Tesla pode estar se preparando para colocar no mercado o SUV crossover Model Y antes do esperado.

O modelo, com previsão de lançamento para “meados de 2020”, poderá começar a ser entregue aos clientes neste primeiro trimestre, o que seria inédito para uma empresa que é conhecida pelos atrasos no lançamento dos seus produtos.

O banco alemão chegou a essa conclusão após ouvir fornecedores da Tesla em Taiwan, que afirmaram que a empresa aumentou os pedidos de peças para o Model Y e que “a Tesla está solicitando que eles sejam entregues muito antes do esperado”, escreveu Emmanuel Rosner, analista sênior de tecnologia para automóveis do Deutsche Bank.

Ainda segundo os fornecedores, a empresa automotiva do bilionário Elon Musk está “acelerando os pedidos para entrar em produção em massa seis meses antes do cronograma original.”

Anunciado em março de 2019, o Model Y é uma versão menor e mais barata do Model 3, com o qual compartilha cerca de 75% de seus componentes. O veículo será montado nas “Gigafactory” da Tesla em Fremont, na Califórnia, em Berlim, na Alemanha e em Shanghai, na China.

Notícias recentes divulgaram protótipos do Tesla Model Y circulando em vias públicas principalmente na Califórnia e na costa oeste dos EUA. O carro também já foi visto transitando na Flórida.

A SUV Model Y será comercializada em quatro versões. A “Performance” – modelo mais caro da linha (US$ 60 mil) – tem diferenciais como a aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos. A versão “Long Range” possui bateria com autonomia para 450 km, com uma única carga, e a “Dual Motor AWD” tem dois motores e tração nas quatro rodas. Todas devem chegar ao mercado até o final deste ano.

Já o modelo “Standard Range”, para sete pessoas e o mais acessível – custará cerca de US$ 39 mil – será o último a ser lançado, com previsão de lançamento para 2021.