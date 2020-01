The Voice Kids: garoto brilha ao som de Whitney Houston e conquista técnicos; assista

A quinta temporada do The Voice Kids começou com tudo. Recheada de vozes promissoras e cheias de potencial, o reality show musical levou o fofurômetro ao nível máximo na tarde deste domingo (5). O destaque do episódio foi o garoto Kauê Penna, de apenas 13 anos. Ele que é natural do Rio de Janeiro levou os técnicos e toda a plateia à loucura ao interpretar ‘Run To You’ de Whitney Houston.

Foto: Reprodução | TV Globo

O carioca virou as cadeiras de Simone & Simaria, Carlinhos Brown e Claudia Leitte e deixou os técnicos pasmos com a apresentação. Simaria chegou a tirar seus sapatos e jogar no chão enquanto assistia a apresentação do menino que escolheu ficar no time de Carlinhos Brown.

Claudinha, que está ao lado de Brown desde a 1ª temporada do The Voice (Adulto), pontuou que jamais sentiu a emoção que Kauê a proporcionou no programa. “Você é uma das coisas mais lindas que eu já vi nesse programa. A sua voz é algo sobrenatural”.

Assista ao trecho abaixo: