Thiago Neves desperta interesse de dois times argentinos e deve definir seu futuro nos próximos dias

Thiago Neves está próximo de se despedir do ​Cruzeiro. O jogador, que já não é visto com bons olhos pela torcida devido ao rebaixamento à Série B, foi sondado por times argentinos. Nos próximos dias, os agentes do meia irão viajar para a Argentina com intuito de dar sequência nas negociações com o Boca Juniors e com o River Plate. Os rivais fizeram os primeiros contatos em dezembro e mostraram interesse pelo futebol do jogador, de acordo com o site ​Uol.com.

Ainda conforme o site, o próprio jogador deve acompanhar seus representantes. A expectativa é que o atleta resolva o seu destino nos próximos dias. Em relação ao contrato, os dois clubes argentinos ofereceram contratos definitivos. Porém, o Boca tem vantagem na disputa particular contra o seu maior rival. Thiago Neves tem vínculo com a Raposa até dezembro de 2020.

Além disso, o atleta precisa resolver sua situação com o time celeste para prosseguir com as negociações. Sendo assim, a boa notícia para os cruzeirenses é que sua saída deve ser resolvida em breve. Por outro lado, o clube mineiro não está fazendo nenhum esforço para encerrar o contrato com o meia, visto que a Raposa está devendo quase quatro meses de salários atrasados, além de vários direitos de imagem e FGTS que não foram depositados.

thiago neves desrespeitou a instituição cruzeiro,

jogador nunca será maior q o clube.

no brasil ele não tem espaço, não pelo futebol mais sim pela atitude dele.

#TardeRedonda — Rafael Jr (@RafaelJr8082) January 3, 2020

O meia chegou até acionar o Cruzeiro na Justiça do Trabalho e pediu rescisão contratual de maneira unilateral. O valor inicial da causa é de R$ 16 milhões. Apesar de várias polêmicas e da queda no rendimento, o atleta terminou o Brasileirão como artilheiro do time celeste, com seis gols em 27 partidas. No clube desde janeiro de 2017, o jogador marcou 41 gols e deu 23 assistências em 151 jogos, além de quatro títulos.