Thiago Neves precisa ser acima da média no Grêmio para compensar risco e falta de criatividade

Sob o comando de Renato Portaluppi, Thiago Neves viveu um dos principais momentos da carreira. Em 2007, com a camisa do ​Fluminense, ele conquistou a Copa do Brasil. No ano seguinte, novamente sendo um dos protagonistas, levou o Tricolor carioca à final da Libertadores – é bem verdade, a decepção pela perda do título foi geral. Agora, doze temporadas depois, a dupla está refeita, no ​Grêmio.

Thiago Neves, Diego Souza… vou oferecer meu vó pro grêmio também vai q o Renato recupera o futebol dele — Lopes (@Lucktt_) January 28, 2020

Pensar que Thiago Neves possa ser o mesmo, por mais que Renato garanta que ele “vai jogar muito”, é algo fora da realidade. O jogador, primeiramente, precisa recuperar seu prestígio, abalado pelo último ano de Cruzeiro. Depois, será preciso comprometimento com uma equipe que já tem um estilo de jogo formatado e que, a princípio, não vai abrir mão dele. Em Porto Alegre, o meia-atacante, nem de longe, será a principal estrela do time, a menos que conquiste este espaço com atuações acima da média. Para valer a pena, sim, ele precisa ser decisivo.

Me cobrem no final do ano: Thiago Neves vai ter um bom desempenho no Grêmio — Kivio de Paula (@cesardearacuai) January 28, 2020

Não se sabe exatamente quanto o atleta irá ganhar no Grêmio. A informação, no entanto, é que se trata de um valor dentro de padrões aceitáveis – afora isso, o clube se previne com cláusula de rescisão unilateral. Mesmo que futebol não falte para Thiago Neves, trata-se de um negócio de risco. Renato não tem varinha mágica para tirar tudo de um profissional se este simplesmente se acomodar. E, caso isso aconteça, será sim o treinador que precisará arcar com a responsabilidade, e a diretoria, mais uma vez, precisará responder sobre a falta de criatividade e de tino para negócio ao não achar um jogador mais jovem (como era o desejo) e que, ao mesmo tempo, possa, na teoria, ser bem mais aproveitado que o reforço anunciado na última segunda-feira. Por enquanto, cravar que esta contratação vai dar certo é impossível.