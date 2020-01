Tiago Nunes dá aval e Corinthians acerta futuro de volante fora dos planos para 2020

​Após os testes na Flórida Cup, Tiago Nunes vai encaminhando nos últimos treinos a equipe titular que entrará em campo, na próxima quinta-feira (23), a partir das 21h30 (horário de Brasília), diante do Botafogo-SP. Será a estreia do ​Corinthians pelo Paulistão em busca do tetracampeonato consecutivo. Nesta segunda (20), o comandante anunciou que irá levar seu plantel para atividades no gramado da Arena, em Itaquera, de maneira a fazer um reconhecimento do local da estreia alvinegra no Estadual.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Na preparação do seu time, Tiago viu a diretoria anunciar 4 reforços da virada do ano para cá: o lateral-esquerdo Sidcley, o volante Cantillo e o meia-atacante Luan e o ponta Davó. Havia a expectativa de mais um novo nome para o setor ofensivo, mas Michael e Rony foram negociações que não se concretizaram pelo presidente Andrés Sanchez. Na contramão, o novo técnico do Timão tem que se virar com os jogadores fora dos seus planos desde o Estadual. São os casos dos meio-campistas Jean, Ralf e Jadson.

No fim da tarde desta segunda, o ​site “Meu Timão”, que traz informações exclusivas do Corinthians, indicou que Jean deve se transferir ao Vitória. Apesar de não se interessar a princípio pelo provável destino, a falta de alternativas fez com que as tratativas esquentassem nas últimas horas. O volante tem vínculo no CT Joaquim Grava até dezembro e, pelo cenário apresentado, dificilmente voltará a vestir a camisa do clube paulista.

Contratado em 2016 junto ao Paraná, Jean só disputou duas partidas oficiais pelo Corinthians. Nas três últimas temporadas, acabou emprestado a Vasco (2017) e ao Botafogo (2018 e 2019), respectivamente. Agora cabe a Duílio Monteiro Alves, diretor-executivo de futebol do Timão, resolver as pendências de Ralf e Jadson, que detêm vínculo até o fim dessa temporada. Ambos estão com sondagens do futebol chinês, mas ainda não chegaram a uma conclusão.

Alguns jogadores que estão fora dos planos dos seus clubes: Jean (Palmeiras)

Guerra (Palmeiras)

Ralf (Corinthians)

Jadson (Corinthians)

Jucilei (São Paulo)

Éverton Felipe (São Paulo)

Tréllez (São Paulo)

Bruno César (Vasco)

Rafael Galhardo (Vasco)

Thiago Neves (Cruzeiro) — Planeta do Futebol 🌍 (@futebol_info) 18 de janeiro de 2020

Bolada. Destaque do “Terrão” em 2016, o ​meia Matheus Pereira está próximo de um acerto com o Barcelona. Hoje o jogador de 21 anos está emprestado pela Juventus, da Itália, ao Dijon, da França, mas há grandes chances de ser envolvido em uma negociação para a Catalunha. O Corinthians lucraria com a transação – por ser internacional -, já que detém 5% dos direitos econômicos do atleta e mais a fatia como clube formador pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.