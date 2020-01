Tiago Nunes é apresentado e fala sobre Luan, Cantillo e “exclui” três jogadores dos planos do Timão

​O técnico Tiago Nunes foi finalmente apresentado como o novo comandante do Corinthians. Atuando nos bastidores nos últimos dois meses de 2019 indicando contratações e moldando as peças que atuarão no elenco de 2020, o treinador de 39 anos falou sobre as chegadas mais comemoradas pela Fiel torcida (Luan e Cantillo), além de designar uma nova posição para Danilo Avelar e “descartar” três atletas para o novo ano.

Tiago começou falando que utilizará Danilo Avelar como zagueiro em 2020. “Construí com o Avelar a ideia de ele disputar a posição como zagueiro. Já existia essa conversa, ele já faria parte do plantel de qualquer forma. Por mais que ele tenha característica para jogar de defensor, ele está há muitos anos como lateral. Mas ele topou o desafio. Vamos usar Sidcley e Lucas Piton na lateral”, relatou.

Os três atletas que não permanecem no elenco do ​Timão são os volantes Ralf e Renê Júnior e o meia Jadson. Todos deverão ser negociados. Tiago Nunes falou sobre o experiente volante que é identificado com o Timão, mas não ficará em 2020. “O Ralf tem todo o meu respeito, uma história maravilhosa, e a opção por ele não permanecer é por características. Os atletas escolhidos para permanecer tem mais a ver com o que imagino de modelo de jogo”, afirmou.

🦅🎙 Ótima entrevista do técnico Tiago Nunes! Perfeito… principalmente pensando no estilo de jogo que exige qualidade na saída de bola e muita movimentação. A ideia do Avelar na zaga é válida e isso foi sugerido ao Ralf… gostei da postura do treinador! pic.twitter.com/nqGpVwzadN — Аlex Tobias 🎙📻 ⚽️🦅 (@AlexNegrunes) January 6, 2020

Tiago Nunes também falou o que espera de Victor Cantillo e Luan, as principais negociações do Corinthians até o momento. “Cantillo é um organizador de jogo, joga de área a área, ele não tem muitos gols na carreira, mas um alto índice de assistências. Para um time que quer ser vertical, ele vai muito ao encontro disso”. E sobre Luan: “É daqueles atletas que costumamos falar que o futebol está carente, criativo, com potencial de assistência, gols, bola parada. Ele tem idade compatível para entregar alta performance. Em 2018 ele teve muitas lesões, mas em 2019 conseguiu ter uma rotina de jogos, e entregou ótimos números”, concluiu.