Tiago Nunes insiste em Rony, e diretoria tenta atender ao pedido do técnico

​ Tiago Nunes já está começando a colocar em prática seus métodos de trabalho no time do Corinthians. O comandante veio com uma grande expectativa e a ​ torcida corinthiana espera que a equipe finalmente jogue um bom futebol, algo que não vinha acontecendo com Fábio Carille, que acabou sendo demitido no final da temporada passada após uma enorme pressão.

Durante entrevista ao portal ​Globoesporte.com, em Orlando, nos Estados Unidos, o treinador novamente falou da necessidade de contratação de um atacante de velocidade. Michael foi tentado, mas o Flamengo conseguiu atravessar o negócio e contratá-lo. Outro nome sonho de consumo do Timão é Rony, do Athletico-PR; o problema é que o Palmeiras entrou no negócio e o CAP está tentando fazer um leilão.

“Bastante (importante) pelas ideias que a gente está construindo. Precisamos de jogador de velocidade. A gente desde o início colocou essa característica como pontual para nossas ideias de jogo. Temos um jogador com essas características no elenco que é o Janderson. Um jogador de bastante velocidade, muita agressividade. Mas penso que poderíamos trazer ainda mais um ou dois atletas com essa característica também”, explicou Tiago Nunes.

Tá certinho Tiago Nunes, se a idéia de jogo é esta, tem que cobrar mesmo.

Se não depois fica que nem o Carille, aonde pediu jogadores e a diretoria o enrolava e ele tinha que tentar improvisar pra dar certo.

Em 2018 passamos o ano todo sem centroavante. — Caio Cesar Santos (@CaioCesarSant20) January 18, 2020

O presidente do clube paulista, Andrés Sanchez, tenta atender ao desejo do comandante, mas encontra dificuldade para encontrar esse perfil de jogador. Se muito poder de investimento, o Alvinegro não consegue avançar nas tratativas para finalizar um eventual acordo. Até por isso, representantes do Banco BMG estão dispostos a ajudar a diretoria do Parque São Jorge, assim como foi com o meia-atacante Luan.