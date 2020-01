Tiago Nunes libera e Corinthians confirma empréstimos de dois jogadores ao Coritiba

​O​ Corinthians iniciou sua pré-temporada nesta semana e vive dias de definições sob o comando de Tiago Nunes. O treinador foi apresentado oficialmente e segue elegendo suas prioridades para o elenco. Além de tratar de contratações de jogadores, a diretoria do Timão também busca acertar o futuro de atletas que não fazem parte dos planos da nova comissão técnica.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Na tarde desta terça-feira (7), a direção alvinegra confirmou duas saídas por empréstimo para o Coritiba. De acordo com ​informação publicada pela Rádio Band B, o Coxa, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2020, confirmou acordos com o zagueiro Caetano e o volante Renê Júnior. A dupla se apresenta, no CT da Graciosa, nesta quarta-feira (8) para início de atividades.

O meio-campista, de 30 anos, que chegou há dois anos ao Corinthians, se destacou com a camisa do Bahia, durante 2017, mas encontrou pouco espaço em São Paulo. Além disso, ficou marcado por algumas lesões na carreira. Entre os problemas, passou por uma cirurgia para reconstrução ligamentar no joelho. Em sua apresentação no Timão, Tiago Nunes confirmou que Renê Júnior estava liberado para acertar com outro clube.

Ótima contratação ! — Fernando Lazarin 🏹 (@fernandolazarin) January 7, 2020

Já o zagueiro Caetano, de 20 anos, que tem contrato com o Corinthians até 2023, foi um pedido do técnico Eduardo Barroca, com que trabalhou nas categorias de base do Timão. O defensor, após disputar a última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi emprestado ao Oeste, realizando 23 partidas e anotando um gol. Sem chances no Parque São Jorge, ele foi apenas relacionado para um jogo do Brasileirão de 2018, mas estreou como profissional apenas no time de Barueri.