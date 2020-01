Tiago Nunes pede calma para definir futuro de meio-campista após Timão receber ofertas da Europa

​O meio-campista Ángelo Araos iniciou sua carreira nas categorias de base do Antofagasta, do Chile. Em 2015, assinou como profissional. Após um ano, foi transferido para o Universidade de Chile e depois para o​ Corinthians. Na última temporada, foi emprestado para a Ponte Preta, clube pelo qual entrou em campo apenas 9 vezes. O atleta de 23 anos também já foi convocado três vezes para defender a Seleção Chilena.

Com um bom desempenho em campo, o chileno tem despertado o interesse de clubes europeus. De acordo com as informações do site “​Meu Timão”, após o Corinthians não saber se irá utilizar o meia nesta temporada, o jogador chamou a atenção das equipes. Além disso, o atleta que está se destacando com o Chile no Pré-Olímpico recebeu duas propostas.

O Timão analisou e recusou as duas ofertas pelo atleta. O Vitoria Setúbal, de Portugal, ofereceu empréstimo com valor de compra fixado em 5 milhões de euros, cerca de R$ R$ 23 milhões. Por outro lado, o Lecce, da Itália, propôs a compra do meia por 3 milhões de euros, cerca de R$ 14 milhões por 60% dos direitos econômicos e federativos do jogador. Porém, nenhuma agradou o clube paulista.

O @MeuTimao divulgou agorinha, que existiria duas proposta pelo Araos, e que o @Corinthians havia recusado. OPINIÃO🗣️

Acredito que com o Tiago, o Araos possa apresentar mais. É só observar que ele vem jogando pela seleção, seria uma opção para caso o Luan não puder jogar. — Anne Souza (@eiannesouza) January 30, 2020

Se vender o Araos eu desisto,namoral — Cleber com C de Corinthians (@EiCleber4) January 30, 2020

Em 2018, o Corinthians precisou investir 4,2 milhões de dólares, cerca de R$15,5 milhões pra conseguir trazer o atleta. Porém, o jovem não conseguiu se firmar no elenco e teve poucas oportunidades. Além disso, o técnico Tiago Nunes pediu calma para definir futuro do chinelo, visto que o jogador ainda não se reapresentou e consequentemente não trabalhou com o treinador.

Créditos foto de capa: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians