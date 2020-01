Tiago Nunes pede e o Fagner pode ganhar um concorrente de peso

O Corinthians está trabalhando duro para montar um time ainda mais qualificado pensando na próxima temporada. Hoje, o Alvinegro está atento ao mercado da bola em busca de reforços que se encaixem no perfil de trabalho do técnico Tiago Nunes para a temporada 2020.

Corinthians de olho em nomes para 2020

Já buscando fragilidades no elenco Alvinegro, segundo informações divulgadas pelo UOL Esporte, o técnico Tiago Nunes pediu a diretoria do Corinthians a contratação de um lateral direito. Esse jogador chegaria para disputar espaço com Michel Macedo, que é o substituto imediado de Fagner, que tem a titularidade inquestionável no Alvinegro paulista.

A posição é vista como frágil pelo técnico Tiago Nunes. Nos Estados Unidos, onde o Corinthians disputa a Flórida Cup, o técnico improvisou o zagueiro Bruno Méndez na lateral no time reserva do Corinthians. Hoje, Michel Macedo está machucado e não é opção para o técnico do Timão no momento.

Pro outro lado, a diretoria do Corinthians não vê bem assim. Por conta disso, a contratação de um lateral-direito foi descartada no momento. O negócio até pode existir, mas isso só vai acontecer caso exista uma ótima oportunidade de mercado.

O Corinthians fez a sua estréia na temporada na última quarta-feira, onde mediu forças com o New York City, pela Flórida Cup. O grande destaque da partida foi o meia Luan, jogador que fez dois golaços e facilitou a vitória do Timão, por 2 a 1.