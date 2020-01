Tiago Volpi revela estratégia do São Paulo para estar à frente dos rivais em 2020

​O ​São Paulo foi um dos poucos clubes que optou por permanecer com o mesmo técnico e comissão para a temporada de 2020. O goleiro Tiago Volpi, de 29 anos, participou de uma coletiva de imprensa na última segunda-feira (13) e destacou que a decisão pode ser uma boa estratégia para conseguir estar à frente dos rivais, Corinthians, Palmeiras e Santos, que mudaram seus treinadores.

Durante a entrevista, o atleta valorizou a manutenção do elenco do Tricolor e destacou a importância da permanência da comissão e também de Fernando Diniz. “Sabemos que o elenco tem muita qualidade e o quanto é importante manter a base e o treinador. Acho que chegar já sabendo o estilo de jogo pode ser um passo à frente. Vejo isso de uma maneira muito positiva, nos dá uma vantagem”, disse o goleiro.

O atleta, que foi adquirido pelo Soberano por US$ 5 milhões, cerca de R$ 20 milhões, confirmou o desejo de continuar no plantel. “Fiquei feliz, já tinha externado a muitas pessoas que eu queria ficar. Era o meu desejo, o desejo da minha família, e hoje a felicidade é completa.” Além disso, o goleiro revelou a expectativa para 2020. “A expectativa é a melhor possível, trabalhando muito forte para que o caminho das vitórias possa voltar a aparecer para o São Paulo em 2020 e para que a gente possa ser uma equipe constante”, afirmou o atleta.

Volpi ainda confirmou que não se vê pressionado devido ao alto investimento do time. “Encaro com naturalidade, era uma situação que sabíamos desde o ano passado, era uma contratação complicada por causa dos valores, mas não vejo como responsabilidade ou pressão. Claro que as pessoas vão esperar mais, e eu vou ter que dar mais. Hoje você tem que estar melhor do que foi ontem”, finalizou o jogador.

O atleta foi a quinta tentativa do Tricolor na posição após a aposentadoria de Rogério Ceni. Volpi terá Lucas Perri como seu reserva imediato, já que Jean teve o contrato suspenso depois de agredir a esposa. Para essa temporada, o Soberano também anunciou o lateral-direito Igor Vinícius como reforço definitivo, além de ter acertado a permanência do meio-campista Victor Bueno.