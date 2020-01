Tibério Construtora abre vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz em São Paulo

Interessados devem se inscrever pelo site

A Tibério Construtora está oferecendo vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz na cidade de São Paulo, SP. Há vagas também para PCD. Saiba mais!

“Desde 1964 construindo uma trajetória de qualidade e solidez. A Tibério foi fundada na cidade de São Paulo em 1964. A experiência acumulada durante essas décadas somada à credibilidade que conquistou entre clientes, fornecedores e parceiros permitiu que ocupasse uma posição sólida entre as empresas mais expressivas do setor. Por sua flexibilidade para operar em diferentes segmentos da construção civil, tem em seu portfólio projetos residenciais, comerciais, hoteleiros e multiuso, do médio ao altíssimo padrão, localizados em vários bairros de São Paulo e na região metropolitana. Buscando sempre a melhor forma de atender às necessidades e expectativas de seus clientes, a Tibério desenvolve projetos que priorizam a funcionalidade, durabilidade e estética. Por isso, pesquisa constantemente novas tecnologias e está sempre aperfeiçoando aquelas que provaram ser mais eficazes para garantir o melhor custo dentro da qualidade requerida. Solidez, experiência e aprimoramento constante são os pilares que estiveram presentes durante toda a trajetória da Tibério e até hoje são valores preservados no dia a dia da empresa, por serem fundamentais para o cumprimento de seus compromissos e prazos.”

Confira!

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje (04/01/2020) são:

Auxiliar De Enfermagem Do Trabalho – São Paulo/SP

Analista De RH – São Paulo/SP

Pintor Predial (Zona Leste) – São Paulo/SP

Estagiário Em Engenharia Civil (Obras) – São Paulo/SP

Estágio Em Redação Publicitária – São Paulo/SP

Assistente De Marketing — São Paulo/SP

Analista De Marketing – São Paulo/SP

Estágio De Administração (Comercial) – São Paulo/SP

Auxiliar Administrativo (PCD) – São Paulo/SP

Auxiliar De Projetos De Instalações – São Paulo/SP

Jovem Aprendiz Administrativo – São Paulo/SP

Auxiliar Administrativo – São Paulo/SP

Auxiliar De Marketing (PCD) – São Paulo/SP

Auxiliar De DP (PCD) – São Paulo/SP

Auxiliar De Limpeza (PCD) – São Paulo/SP

Analista De Recursos Humanos – São Paulo/SP

Oficial De Manutenção – São Paulo/SP

Auxiliar Contábil (Fiscal) – São Paulo/SP

Auxiliar Contábil – São Paulo/SP

Auxiliar Contábil (PCD) – São Paulo/SP

Assistente De RH – São Paulo/SP

Assistente De Orçamentos – São Paulo/SP.

Pré-requisitos (Variam para cada vaga):

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental (1º grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Escolaridade Mínima: Curso Técnico

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Possuir experiencia mínima na área

Aplicações de Escritório: Pacote Office.

Benefícios (Variam para cada vaga):

Assistência médica

Assistência odontológica

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Vale-refeição

Vale-transporte.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/tiberio-construtora/vagas.

