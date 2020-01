Timão sofre gols em todos os jogos de 2020 e precisa entender nova realidade

​Cinco partidas em 2020, sete gols sofridos. Seja na Florida Cup ou no Campeonato Paulista o Corinthians não deixou o campo uma vez sequer sem ser vazado neste início de temporada. E isso, claro, precisa ser analisado para encontrar as causas.

Acho que o pessoal não entendeu ainda q o Ralf já não é mais jogador do Corinthians…

Então deixa o Tiago Nunes trabalhar…#FechadoComTiagoNunes — Diego rodrigues (@diegoo471) January 31, 2020

Tiago Nunes, na comparação com Fábio Carille, tem uma proposta de jogo bastante diferente. E chegou justamente para mudar paradigmas dentro do Parque São Jorge. O Timão estava acostumado a ser mais reativo do que propositivo, ao priorizar a marcação forte, com linhas mais baixas, e sair no contra-ataque. Agora, até pelos nomes contratados (Cantillo é um volante que aparece bem na frente, e Luan é um atacante que precisa ficar livre de algumas funções para poder se sobressair), é preciso de adaptar a um novo momento e saber que a equipe, mais exposta, naturalmente correrá mais riscos.

Obviamente, é preciso minimizar este problema. Quem não sofre gols, naturalmente, está mais perto da vitória. E quem precisa correr atrás do prejuízo, acaba, por vezes, se desorganizando, correndo errado e sofrendo até com problemas físicos. Em seus tempos de Athletico-PR, muito embora os títulos conquistados, o atual técnico alvinegro também dava preferência à construção de jogadas. O Furacão ser pressionado, principalmente fora de casa, era uma realidade, e o sistema defensivo, uma hora ou outra, acabava cedendo terreno e tendo prejuízos.

Injustas as críticas ao Tiago Nunes. Não que ele não possa recebê-las. Ninguém está imune as críticas. Mas em 2019, muitos dos críticos pediam mais tempo para o ex-treinador independentemente de desempenho. Cadê a coerência? Os críticos gostam do Corinthians ou de pessoas? — Menos corinthianos que os ungidos da fiel… (@cesaramferreira) January 31, 2020

Se é algo que o próprio Tiago Nunes precisa aperfeiçoar em seus conceitos? Talvez. Mas isso, embora cause certa dor de cabeça, é algo com o qual se precisa conviver. É um novo momento. É início de trabalho. Até peças da defesa foram trocadas, o que dificulta o entrosamento. Portanto, paciência é a palavra. Mas, claro, soluções, a médio prazo, necessitam aparecer para que Cássio, a cada vez que entre em campo, não se acostume a buscar com frequência a bola no fundo da rede.