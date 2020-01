Time campeão da Copinha tem ao menos cinco nomes a serem observados logo por Coudet

​Para muitos, o ​Internacional ter conquistado a Copa São Paulo de Futebol Júnior foi surpresa. Afinal, não é sempre que um time de fora do eixo Rio-São Paulo chega ao torneio de base mais importante do Brasil e desbanca os times do centro do país. Mas é fato que, para construir esta campanha vitoriosa, o Colorado contou com jogadores que, podem logo ali na frente, ser aproveitados pelo técnico Eduardo Coudet.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza





O lateral-direito Lucas Mazetti, por exemplo, é bastante promissor. Em uma posição bastante carente no futebol nacional, ele tem uma característica para lá de importante: vai à linha de fundo com facilidade e save cruzar, algo que muitos atletas de sua posição não fazem. No meio-campo, a dupla Praxedes / Cesinha demonstrou qualidades para lá de interessantes. O primeiro, como se diz na gíria do futebol, tem bola no corpo para ser quase que um comandante do setor. Já o segundo é incisivo, vai para cima dos adversários sem medo de ser feliz. Ou seja, tem ousadia.

São três nomes, mas se poderia citar muitos outros. O goleiro Emerson, por exemplo, apresentou absoluta frieza em momentos decisivos, mas deverá esperar um pouco mais pelo fato de Inter ter muitos bons jogadores para a função. Ah, e se o Colorado quiser começar a testar, aos poucos, um centroavante, vale a tentativa em Matheus Monteiro. Trata-se de um atleta com presença de área e que parece ter futuro. Isso sem falar no zagueiro Carlos Eduardo, no atacante Guilherme Pato…

Parabéns gurizada do #Inter Campeão 🏆 da @Copinha O Inter tem uma baita safra para ser usada no profissional: Emerson Júnior

Lucas Mazetti

Tiago Barbosa

Carlos Eduardo

Praxedes

Cesinha

Guilherme Pato

Matheus Monteiro Pode subir essa gurizada! — Jeferson Santos – Jera (@jeferson_jera) January 25, 2020

​​

Parabéns gurizada do #Inter Campeão  da @Copinha O Inter tem uma baita safra para ser usada no profissional: Emerson Júnior

Lucas Mazetti

Tiago Barbosa

Carlos Eduardo

Praxedes

Cesinha

Guilherme Pato

Matheus Monteiro Pode subir essa gurizada! — Jeferson Santos – Jera (@jeferson_jera) January 25, 2020