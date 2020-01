Time inglês entra na disputa e promete pagar bolada por Gabigol

O título da Libertadores da América transformou o atacante Gabigol em um dos nomes mais cobiçados do mercado na temporada. O jogador tem 23 anos e é visto como um ótimo reforço para vários times da Europa e, por conta disso, a sua permanência no Rubro-negro está sendo colocada em cheque.

Nesta quarta-feira, surgiram várias notícias que um acordo entre o Flamengo e a Inter de Milão já teria acontecido, restando apenas o OK por parte do jogador para a transferência se concretizar. Todavia, hoje, o jornal Daily Mail trouxe a informação que o West Ham entrou nada parada, podendo pagar o que a Inter de Milão quer, que é algo em torno de R$ 90 milhões por 80% dos seus direitos econômicos.

Recentemente, Gabigol dixou claro a sua intenção de um dia atuar na Premier League: ” Seria um prazer jogar com ele (Firmino). Talvez possamos jogar juntos pela Seleção Brasileira, no futuro. O Liverpool é um time em que todos querem jogar”, disse o jogador.

O contrato de Gabigol com o Flamengo chegou ao fim e, dessa forma, ele já poderia retornar a Itália para defender as cores da Inter de Milão, entretanto, isso não vai acontecer. O time italiano deixou claro que não deseja contar com o jogador e, por conta disso, quer receber uma boa quantia na sua negociação, diminuindo em parte o prejuízo que tomou com a sua contratação.