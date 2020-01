Tímido, Grêmio contrata bem menos do que se esperava para início dos trabalhos

​O ​Grêmio está por anunciar Caio Henrique. Já confirmou Victor Ferraz e Lucas Silva. E só. E digo só porque o Grêmio precisa de muito mais. Muito embora os três jogadores citados cheguem em condições de disputar uma titularidade (ninguém tira a qualidade deles), o Tricolor faz, até aqui, uma janela bastante tímida.

A própria direção, na palavra do presidente Romildo Bolzan Júnior, diz que ainda procura mais quatro jogadores – um goleiro, um zagueiro, um meia e um centroavante. Por conta de a Libertadores, para o clube gaúcho, começar só em março, se diz que há prazo suficiente para encontrar essas peças no mercado. Mas também é verdade que, desde o término do Campeonato Brasileiro, houve tempo suficiente para ir atrás desses nomes.

O Grêmio reluta em investir muito dinheiro em algumas peças, o que obviamente o coloca em desvantagem na briga com rivais. Foi muito estranha, por exemplo, uma entrevista de Romildo dando fala que nunca cogitou o empréstimo do centroavante Pedro. Pois agora o que se diz é que o Flamengo está muito próximo de anunciar este atleta, e por empréstimo. Será que o Tricolor realmente está atacando as suas carências do jeito certo? Já não era para, mais de um mês depois do término do Brasileirão, já ter seu novo goleiro titular? As vendas de Luan e Thonny Anderson, por exemplo, não poderiam abastecer os cofres do clube rumo a contratações mais ousadas, aquele tiro certeiro que levantasse o moral dos torcedores?