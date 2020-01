Tinga analisa estratégia usada pelo Fortaleza para fortalecer elenco: “Estamos um passo à frente”

​O ​Fortaleza pretende fazer bonito e chegar ainda mais próximo do caneco nesta temporada. O Tricolor de Aço vem se preparando para o início das competições. Até o momento, o clube anunciou apenas três reforços definitivos: Edson Cariús, Michel e João Paulo. Um dos principais objetivos do time cearense era permanecer com a maioria do plantel do ano passado.

Na última segunda-feira (20), foi realizada uma coletiva de imprensa no Pici. Durante a entrevista, o zagueiro Tinga destacou que está estratégia na manutenção do elenco deixa o Fortaleza à frente dos outros clubes. “A gente está um passo à frente das demais equipes. Foi mantido mais de 80% do time. Todo mundo sabe onde toca a bola”, disse o atleta.

Tinga ainda ressaltou que o acerto na escolha de permanecer com a maior do elenco pôde ser percebido na pré-temporada. “Aconteceu isso na pré-temporada, na primeira semana a gente já estava entrosado. Acho que vai nos ajudar muito, ainda mais no começo da temporada. Vamos aproveitar o início para ir com tudo para conseguir as vitórias”, completou o jogador de 26 anos.

A boa relação dos atletas refletiu no último jogo-treino do Fortaleza. O Tricolor de Aço goleou por 7 a 0 o Caucaia nessa segunda-feira (20). O atacante Cariús, recém-chegado ao clube, anotou um gol. O bom desempenho do atleta no coletivo amistoso, deixou o jogador mais confiante. Conforme o jornalista​ Lucas Mota, repórter do “O Povo”, o centroavante projeta marcar mais de 25 gols pelo Leão do Pici nesta temporada.