Tô de boa! Em meio a briga generalizada, homem viraliza ao se manter ‘zen’ enquanto come

Uma pessoa com sua comida não quer guerra com ninguém! Este é o caso de um homem que mesmo do lado de uma briga generalizada, não moveu sequer um dedo e continuou comendo enquanto ‘o mar pegava fogo’.

Foto: Reprodução | Twitter

A briga aconteceu em um restaurante de kebabs em Portsmouth, Inglaterra. Nas imagens que viralizaram na web, Chris Hill presenciou um verdadeiro surto coletivo – rapazes desferem socos e chutes uns nos outros -, mas ele se manteve em paz, com fones no ouvido, saboreando seu lanche e não estava nem aí para a confusão no local. O vídeo já passa de 20 milhões de visualizações.

Em entrevista ao DailyMail, Chris contou: “num momento eu pensei em me mudar de lugar, mas estava aproveitando o meu kebab e minhas batatas fritas, apesar de que as batatas não estarem tão gostosas”. Quanta tranquilidade, hein?

Veja o vídeo abaixo: