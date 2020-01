Top 10: atletas com maior valor de mercado que jogarão a Libertadores 2020

​Faltando menos de um mês para o início de mais uma Libertadores da América, as equipe se mobilizam no intuito de formar o melhor grupo possível. E, ao menos do que diz respeito a valor de mercado, os jogadores brasileiros estão em alta. Conforme dados do Transfermarkt, oito dos dez atletas com maior valor de mercado que deverão desfilar seu talento pelos gramados do continente nasceram no país. É hora, então, de conferir este top 10!

10º – Gerson (Flamengo)

Posição: volante/meia

Valor de mercado: 14 milhões de euros

9º – Dudu (Palmeiras)

Posição: atacante

Valor de mercado: 15 milhões de euros

8º – Nicolás de la Cruz (River Plate)

Posição: meia

Valor de mercado: 15 milhões de euros

7º – De Arrascaeta (Flamengo)

Posição: meia

Valor de mercado: 19 milhões de euros

6º – Bruno Guimarães (Athletico-PR)

Posição: volante

Valor de mercado: 20 milhões de euros

5º – Antony (São Paulo)

Posição: atacante

Valor de mercado: 20 milhões de euros

4º – Matheus Henrique (volante)

Posição: volante

Valor de mercado: 22 milhões de euros

3º – Gabigol (Flamengo)*

Posição: atacante

Valor de mercado: 23 milhões de euros

*No momento, está sem contrato

2º – Reinier (Flamengo)

Posição: meia

Valor de mercado: 25 milhões de euros

1º – Everton (Grêmio)

Posição: atacante

Valor de mercado: 35 milhões de euros