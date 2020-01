Torcida do Botafogo faz twittaço, alcança o topo mundial na web e Honda decide onde jogará em 2020

A torcida do Botafogo cansou de ficar esperando milagres acontecerem​. Nesses últimos dias, milhares de botafoguenses invadiram as redes sociais promovendo uma campanha para trazer Keisuke Honda. No Instagram, cerca de 60 mil comentários na última publicação do japonês. No Twitter, os torcedores subiram uma hashtag em japonês que atingiu o primeiro lugar em trending topics no Brasil e segundo lugar no mundo. A mobilização parece que deu certo.







Toda essa movimentação deu efeito, o jogador aceitou a proposta do Glorioso e só faltam detalhes para concretizar a contratação. A informação foi divulgada primeiro no ​Lance!, mas também confirmada em outros veículos da imprensa carioca. Pouco se sabe a respeito do negócio e valores em si, mas acredita-se que o salário de Honda dependerá de sua perfomance e presença em campo. Além disso, o meia de 33 anos chegará de graça ao Alvinegro depois que seu contrato com o Vitesse terminou, onde ele só atuou 4 jogos na temporada passada e não fez nenhum gol.

Honda será ótimo para expandir a marca do Botafogo no mercado asiático. Ainda mais agora que o projeto de clube-empresa depende de investidores. Um grupo de chineses já se mostrou interessado em investir, quem sabe a chegada de um nome de peso ao clube carioca motive outros investidores asiáticos a entrar no projeto.