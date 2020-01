Torcida picha muros da Gávea, e Bap é alvo principal após demissão de Pelaipe

​Acabou a tranquilidade no ​Flamengo? A surpreendente demissão de Paulo Pelaipe do cargo de gerente de futebol do clube, ocorrida nesta segunda-feira, repercutiu de forma imediata entre os torcedores rubro-negros. Nesta terça, os muros da Gávea amanheceram pichados.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Os muros da Gávea foram pichados após Paulo Pelaipe ser demitido. O Flamengo ainda não se pronunciou. Rubro-Negros protestam e pedem a saída do BAP e da X-Tudo, empresa que gerência as redes sociais do CRF. pic.twitter.com/GHQGoBvSFR — Flamengo Maior do Rio! ⚫ (@ClubeRegatasFl2) January 7, 2020

Os protestos são direcionados a Luiz Eduardo Baptista, que responde pelas relações exteriores no Fla, e que é considerado um dos pivôs da saída de Pelaipe. Por isso, diversas frases contra Bap, como é conhecido, foram vistas, como “Fora Bap, seu m****” e “Fora X-tudo”. Além disso, houve também um apoio a Marcos Braz, vice-presidente de futebol que era contra a mudança e que já vinha travando uma “queda de braço” interna desde a contratação de Jorge Jesus. “Fechado com o Braz”, dizia uma das manifestações.

Os protestos também tomaram conta das redes sociais. A hashtag “#ForaBap” se propagou de maneira tal que ficou em segundo lugar entre os assuntos mais comentados no país. Pelaipe, que tinha a certeza de que permaneceria no clube, ficou sabendo de seu desligamento através de um e-mail enviado pelo departamento de Recursos Humanos. Bap e o presidente Rodolfo Landim tomaram a decisão da demissão, inclusive, sem comunicar Braz.

Foto de capa: Reprodução

Para mais notícias do Flamengo, clique ​aqui.