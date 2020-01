Trabalhe com moda: empresa Caedu abre vagas de emprego e Aprendiz em SP

Interessados(as) devem se inscrever pelo site de vagas da empresa antes que as vagas sejam preenchidas: saiba como AQUI!

A Caedu tem vagas de emprego e aprendiz em SP! Saiba mais: uma das vagas pode ser sua!

Sobre a empresa

“Muito prazer, nós somos a Caedu. Há mais de 40 anos atuamos no varejo de moda, sempre buscando identificar as principais tendências, levando para nossos clientes qualidade e preços acessíveis. Estamos presentes no estado de São Paulo com mais de 50 lojas. Na Caedu você encontra um ambiente agradável, simples, moderno, acolhedor e com possibilidade de desenvolvimento e crescimento profissional. Se você é dedicado e competente em sua área de atuação, é movido por desafios, tem senso de dono e não abre mão de ética e respeito venha para Caedu!”

Confira!

Vagas abertas

As vagas de dezembro de 2019 a janeiro de 2020, disponíveis hoje (27/01/2020) são:

Operador De Loja – PCD – GUARULHOS – Shopping Bonsucesso

Operador De Loja – Zona Sul São Paulo

Operador De Loja – PCD – CENTRO DE SÃO PAULO

Analista De Processos Pleno

Analista Contábil Pleno

Analista De Prevenção De Perdas Jr. – Z/S E Z/O

Supervisor De Vendas – MODA – ZONA NORTE

Analista MIS Senior

Modelista

Operador De Loja – Guarulhos

Gerente De Loja – TRAINEE – SP Capital- Grande SP – Interior E Baixada

Supervisor De Produtos Financeiros – TRAINEE – SP Capital- Grande SP – Interior E Baixada

SUPERVISOR DE VENDAS- TRAINEE – SP Capital- Grande SP – Interior E Baixada

Operador De Loja PCD – Zona Leste

Aux. De Comunicação Interna E Organização De Eventos – Tatuapé

Líder Operacional – Carapicuíba

Técnico De Manutenção Regional – Campinas

Analista De Benefícios Jr. – Tatuapé

Auxiliar De Comunicação Interna – Tatuapé

Supervisor De Produtos Financeiros – Zona Norte

Supervisor De Produtos Financeiros – Zona Leste

Supervisor De Produtos Financeiros – Extremo Sul SP

Supervisor De Produtos Financeiros – Zona Oeste

Supervisor De Produtos Financeiros – Vale Do Paraíba

Supervisor De Produtos Financeiros – Indaiatuba

Supervisor De Produtos Financeiros – Jundiaí/ Franco Da Rocha/ Francisco Morato

Supervisor De Vendas – MODA – Vale Do Paraíba

Supervisor De Vendas – MODA – Zona Norte

Supervisor De Vendas – MODA – Zona Leste

Supervisor De Vendas – MODA – Extremo Sul SP

Supervisor De Vendas – MODA – Barueri

Supervisor De Vendas – MODA – Campinas/ Sorocaba

Supervisor De Vendas – MODA – Zona Norte

Aprendiz – Treinamento.

Lembrando que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.infojobs.com.br/caedu/vagas.

No site Infojobs, a empresa foi avaliada por funcionários (da Caedu) com 4,2 estrelas!