Trabalhe em 2020 no SENAI: Editais abrem vagas para todos os níveis! Até R$4.842,97

Excelentes oportunidades abertas. De acordo com um levantamento feito pelo Notícias Concursos, há novos editais abertos para preenchimento de vagas em diversos cargos no SENAI. Os salários oferecidos podem chegar a até R$4.842,97.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Seus cursos formam profissionais para 28 áreas da indústria brasileira, desde a iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica.

As ações de qualificação profissional realizadas pelo SENAI formaram 73,7 milhões de trabalhadores em todo o território nacional, desde 1942. Esse resultado só foi possível porque o SENAI aposta em formatos educacionais diferenciados e inovadores, que vão além do tradicional modelo de educação presencial, em suas 541 unidades fixas e 452 unidades móveis em 1,6 mil municípios brasileiros. O SENAI também capacita e forma profissionais em cursos a distância, que estão à disposição do estudante 24 horas por dia, sete dias por semana.

SENAI

Edital 01

O Serviço Social da Indústria de Bento Gonçalves abriu edital com vagas para o cargo de Monitor de Segurança I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Ensino Fundamental Completo. O salário será de R$1.351,58.

Além disso, recomenda-se experiência na função de vigilância.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular e entrevista.

O cargo deverá atender e orientar clientes internos, externos e fornecedores; Controlar a movimentação de veículos, materiais, cargas, colaboradores, clientes, fornecedores e visitantes, direcionando adequadamente às áreas respectivas; e Operar equipamentos eletrônicos de segurança.

Edital 02

O Serviço Social da Indústria de Caxias do Sul abriu edital com vagas para o cargo de Instrutor de Educação Profissional Básica I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter ensino médio completo e cursos de capacitação profissional na área de Logística ou Técnico de Nível Médio em Logística. O salário será de R$4.035,80.

Além disso, recomenda-se experiência de caráter eliminatório; experiência na área de logística; e experiência como docente.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular; prova mista; prova prática; e entrevista.

O cargo deverá ministrar aulas em Cursos de Oferta Livre na Educação Profissional, de acordo com o conteúdo previsto nos Planos de Cursos e legislação vigente, do SENAI-RS.Executar as atividades docentes, tais como: planejamento das atividades pedagógicas, preparação de planos de aulas e de material recursos didáticos, participação em reuniões técnicas administrativas pedagógicas, orientação e acompanhamento das atividades de estágios dos alunos nas empresas, entre outros.

Edital 03

O Serviço Social da Indústria de São Leopoldo abriu edital para o cargo de Analista. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Superior Completo em Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas ou Administração com ênfase em Marketing ou Marketing ou Marketing Digital ou Comunicação Digital, com registro no respectivo Conselho. O salário será de R$4.842,97.

Além disso, recomenda-se experiência de caráter eliminatório; gestão de redes sociais; e atendimento ao cliente interno ou Desenvolvimento de plano de mídia digital.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular; prova de conhecimento; e entrevista.

O cargo deverá realizar o atendimento das demandas de comunicação dos institutos de inovação do SENAI; Gestão das redes sociais dos institutos de inovação do SENAI; Apoiar as demandas de publicação de conteúdo do site; acompanhar a performance das estratégias e elaborar relatórios e pareceres técnicos; elaborar, desenvolver, executar e controlar estratégias de comunicação em redes sociais; fazer gestão dos perfis dos institutos nas redes sociais; acompanhar e cobrir eventos e outros acontecimentos nas redes sociais, publicando conteúdo; e liderar fóruns de discussão sobre redes sociais, engajando diferentes times.

Edital 04

O Serviço Social da Indústria abriu edital para o cargo de Técnico de Laboratório. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Curso Técnico completo em Química ou Plástico. O salário será de R$2.802,65.

Além disso, recomenda-se experiência de caráter eliminatório; preparação de amostras de materiais poliméricos; e Realização de ensaios de FTIR (Espectroscopia por Infravermelho), TGA (Análise Termogravimétrica) e DSC (Calorimetria Diferencial por Varredura).

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular; prova de conhecimento; e entrevista.

O cargo deverá Participar da elaboração, desenvolvimento, execução e controle de projetos, pesquisas, políticas, programas e eventos na área de atuação, integrados e ou com instituições públicas, privadas, nacionais ou internacionais; e Participar do desenvolvimento, implantação e atualização de normas técnicas e administrativas, materiais institucionais, manuais de procedimentos e processos de sua área de atuação.

Edital 05

O Serviço Social da Indústria abriu edital para o cargo de Assistente Técnico I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter ensino médio completo. O salário será de R$1.621,92.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular; prova de conhecimento; e entrevista.

O cargo deverá atender e orientar clientes internos, externos e fornecedores; organizar e controlar agenda da gerência e dos atendimentos das áreas técnicas. Auxiliar na emissão de correspondências, textos e documentos de sua área, previamente aprovados e de acordo com os padrões preestabelecidos. Auxiliar no levantamento e manutenção de dados e informações de sua área de atuação, seguindo processos e rotinas preestabelecidas.