Trabalhe na Amil: Vagas em diversas áreas de atuação em sete estados do país

Interessados devem se inscrever antes que as vagas sejam preenchidas

A Amil tem diversas vagas de emprego abertas pelo país. Tem vagas em PR, RN, SP, DF, RJ, RN e PE. Saiba mais!

“A Amil faz parte do UnitedHealth Group, a maior e mais diversificada empresa do setor de saúde do mundo, com sede nos Estados Unidos.

O UnitedHealth Group ocupa o topo da lista das empresas mais admiradas em seu segmento, segundo ranking da revista Fortune. Além disso, oferece benefícios e serviços de saúde em mais de 130 países, para cerca de 140 milhões de pessoas.”

Confira!

Vagas abertas

As vagas postadas, e ainda disponíveis, de dezembro de 2019 até janeiro de 2020 são:

Supervisão de Call Center – Curitiba, PR (255621)

Analista de MIS Sênior – Curitiba, PR (255780)

Técnico de Enfermagem – Centro Cirúrgico – Natal, RN (255518)

Auxiliar de Enfermagem (Temporário) – Pronto Socorro -Santos,SP (255284)

Técnico(a) em Enfermagem – Ambulatório – Brasília, DF (255749)

Analista de Informações Gerenciais Júnior – Morumbi, SP (255628)

Técnico de Enfermagem – Pronto Socorro Adulto (255344)

Analista Administrativo Pleno (Eventos) – Barra da Tijuca,RJ (254831)

Assistente ao Cliente – Rio Grande do Norte, RN (255543)

Gestor Comercial Junior – Maceio (255671)

Gestor Comercial Junior – Morumbi, SP (255631)

Técnico de Raio-X – Imagem – Santo Amaro, SP (255398)

Especialista de Remuneração – Morumbi, SP (255041)

Técnico de Raio X – Jd. Paulista, SP (255346)

Assistente de Faturamento – Morumbi, SP (255466)

Enfermeira(o) – São Bernardo do Campo, SP (255431)

Gerente Comercial – Morumbi, SP (255645)

Faturista -Méier, RJ (255167)

Técnico de Enfermagem da Família – Guarulhos, SP (255493)

Analista de Garantia de Receita Sênior – Morumbi, SP (255014)

Recepcionista – Natal, RN (255558)

Enfermeira(o) – São Bernardo do Campo, SP (255433)

Especialista de Sistemas – Salesforce – Morumbi, SP (255052)

Analista de Sistemas Sênior Salesforce – Morumbi, SP (255053)

Gerente de Negócios de Recursos Humanos Sênior ( (Business Partner) – Américas-

Analista de Planejamento Estratégico Pleno (RH) – Morumbi, SP (255033)

Auxiliar de Atendimento – Santos, SP (255270)

Representante de Call Center Receptivo (Turnos a partir das 13:30 às 23:00) – Curitiba, PR

Analista de Estrutura Organizacional Júnior – Morumbi, SP (255040)

Analista de Planejamento Financeiro Sênior – Morumbi, SP (254582)

Farmacêutico Junior – Natal, RN (255561)

Auxiliar de enfermagem – Pronto Socorro Adulto – Bela Vista, SP (255097)

Enfermeiro(a) CCIH – Brasília, DF. (254655)

Enfermeiro(a) – Controle de Infecção Hospitalar – Rio de Janeiro, RJ (252658)

Técnico em Enfermagem – Unidade de Internação – Fortaleza, CE. (255382)

Diretor(a) de Precificação Atuarial (Actuarial Pricing) – Morumbi, SP (254710)

Assistente de Segurança da Informação – Morumbi, SP (255225)

Analista de Segurança da Informação Júnior – Morumbi, SP (255224)

Técnico de Enfermagem – Rio de Janeiro, RJ (255277)

Analista Técnico(a) (Enfermeiro – Home Care) – Recife, PE (255173)

Especialista em Compliance – Morumbi, SP (254193)

Coordenador (a) de Segurança da Informação- Vendor Risk – Morumbi, SP (255076)

Enfermeira(o) – Rio de Janeiro, RJ (255279)

Analista de Relacionamento Médico Sênior – Morumbi, SP (255102)

Médico(a) -Desospitalização – Centro, RJ (255171)

Enfermeira(o) – Emergência, Clínica médica e UTI Neo Natal – Recife, PE (255182)

Técnico de Enfermagem – Bloco cirúrgico, UTI Adulto e UTI Neo. Recife, PE (255183)

Analista de Integridade e Pagamento Sênior – Morumbi, SP (255011)

Médico(a) Auditor(a) – Regulação – Centro, RJ. (254403)

Técnico(a) de Enfermagem – Imagem – Fortaleza, CE (254974)

Gestor Comercial Senior – Vendas – Centro, RJ (255004)

Ortopedista (Regulação Médica) – Centro, RJ (252991)

Gerente Médico Sênior – Rio de Janeiro, RJ. (254891).

Lembrando que estes cargos podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: careers.unitedhealthgroup.com/job-search/country=Brazil.