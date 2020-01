Trabalhe na Atento: Empresa abre quase 5 mil vagas de emprego; veja os cargos

A Atento abriu nada menos que 4.947 vagas de emprego.

“A Atento é uma empresa de serviços de gestão do relacionamento com clientes e processos de negócios (CRM/BPO). A companhia também oferece serviços para organizações que atuam nos Estados Unidos. Desde 1999, desenvolve seu modelo de negócio em 13 países e emprega 150 mil funcionários. Conta com mais de 400 clientes, aos quais oferece uma ampla gama de serviços de CRM/BPO por meio de múltiplos canais. Seus clientes são empresas multinacionais líderes em diversos setores, como telecomunicações, bancário e financeiro, saúde, varejo e administração pública, entre outros.”

Atento é uma empresa que possui mais de 140.000 funcionários em todo o mundo, conectando mais de 500 milhões de consumidores ao trabalhar com marcas importantíssimas. A empresa Great Place to Work, especialista em avaliar locais de trabalho, classificou a Atento como uma das 25 melhores empresas em relação ao ambiente trabalhista e o trato dos funcionários, isso em todo mundo. Só nos países em que a Atento atua, já são mais de 11 prêmios nacionais. Entre seus pontos positivos, está uma organização eficaz para os colaboradores e o oferecimento de muitas oportunidades para jovens que precisam entrar no mercado de trabalho, incluindo também minorias e coletivos que possuem dificuldades na hora de encontrarem emprego.

Vagas

A Atento está recebendo currículos para um total de 4.947 vagas de emprego na carreira de operador de telemarketing.

Requisitos:

Ensino médio completo

Boa comunicação

Bom vocabulário

Fluência verbal

Boa dicção

Dinamismo

Conhecimentos básicos de informática e digitação.