Trabalhe na Porto Seguro: Empresa abre vagas pelo Brasil; veja os cargos

A Porto Seguro, empresa brasileira com mais de 70 anos de mercado e está entre as maiores seguradoras do País, liderando os ramos de Seguro Auto e Residência, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas para atuação na empresa.

Atualmente, emprega diretamente mais de 14 mil funcionários, além de 17 mil prestadores, por meio de suas empresas.

A companhia é formada por 28 empresas nos ramos de seguro de vida, previdência, residência, automóveis, planos de saúde e odontológico, crédito consignado, administração de consórcios, proteção e monitoramento, telecomunicações, saúde ocupacional e segurança do trabalho.

“Mais do que oferecer serviços de qualidade, o objetivo da Porto Seguro sempre foi o de oferecer uma experiência diferenciada ao cliente, com foco no atendimento e na prestação de serviços que buscam facilitar o dia a dia, trazendo mais tranquilidade”, diz a empresa.

A Porto Seguro Seguros é uma seguradora brasileira, fundada em 1945 por iniciativa dos três José Alfredo de Almeida, José da Cunha Júnior e José Andrade de Souza. Sua sede fica em São Paulo.

Cargos Disponíveis

As vagas são destinadas aos cargos de Assistente de Salão de Vendas, Supervisor de Vendas, Consultor Comercial Externo, Operador de Atendimento Ativo e Analista de Suporte Comercial.

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site (https://www.infojobs.com.br/porto-seguro-cia-de-seguros-gerais/vagas).