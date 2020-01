Trabalhe na Renault: vagas de emprego e estágio abertas; confira os cargos

A Renault tem vagas de emprego e estágio no Paraná e em São Paulo! Saiba mais sobre as oportunidades: uma das vagas pode ser sua!

Sobre a Renault

“Por mais de 120 anos, o Grupo Renault vem desenvolvendo soluções automotivas que estão transformando o conceito da mobilidade para clientes em todo o mundo – dos compactos aos veículos zero emissão, passando pelos carros autônomos e pela tecnologia dos motores da Fórmula 1.

Ser parte do Grupo Renault é contribuir com o crescimento de uma multinacional inovadora com forte presença internacional, presente em mais de 120 países e com mais de 180 mil colaboradores nos 5 continentes.

Na América Latina, mais de 10 mil colaboradores fazem parte do Grupo Renault nos países onde a marca está presente por meio de suas subsidiárias na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México – onde mantém suas principais estruturas comerciais e de fabricação. A Renault também está presente nos países importadores, como Peru, Uruguai, Bolívia, entre outras localidades das Américas do Sul e Central.”

Vagas abertas

As vagas disponíveis hoje (28/01/2020) são:

Comercial e Pós-Vendas

ESTAGIÁRIO(A) – BANCO DE TALENTOS SÃO PAULO / PR

Compras

COORDENADOR PROJETOS DE COMPRAS SÃO JOSÉ DOS PINAIS / PR

ESTAGIÁRIO(A) COMPRAS SÃO JOSÉ DOS PINAIS / PR

SUPERVISOR ( A ) DE COMPRAS (CÓD. 1000) SÃO JOSÉ DOS PINAIS / PR

Corporativo

ASSISTENTE DE DIRETORIA SÃO JOSÉ DOS PINAIS / PR

Finanças

ESPECIALISTA TRIBUTÁRIO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

ESTAGIÁRIO(A) – CUSTOS SÃO JOSÉ DOS PINAIS / PR

Jurídico

ESTAGIÁRIO(A) DE DIREITO SÃO JOSÉ DOS PINAIS / PR

Logística

MASTER LOGÍSTICA E CAPACITÁRIO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

Manufatura

ANALISTA DE QUALIDADE JR – BANCO DE TALENTOS SÃO JOSÉ DOS PINAIS / PR

ANALISTA DA QUALIDADE PL – BANCO DE TALENTOS SÃO JOSÉ DOS PINAIS / PR

COORDENADOR DE PROJETOS DE POLO IMOBILIÁRIO SÃO JOSÉ DOS PINAIS / PR

ESTAGIÁRIO(A) DE ENGENHARIA – BANCO DE TALENTOS (CÓD. 10746957) SÃO JOSÉ

DOS PINHAIS / PR

ESTAGIÁRIO(A) ESTAMPARIA SÃO JOSÉ DOS PINAIS / PR

ESTAGIÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO – BANCO DE TALENTOS(CÓD. 10746959)) SÃO

JOSÉ DOS PINHAIS / PR

OPERADOR DE FLUXOS FÍSICOS – (BANCO DE TALENTOS) SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

Marketing e Comunicação

ESTAGIÁRIO(A) – COMUNICAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINAIS / PR

ESTAGIÁRIO(A) – MARKETING DVE SÃO PAULO / SP

ESTAGIÁRIO(A) MARKETING DE PRODUTO SÃO PAULO / SP

Produto

1041 – GERENTE DE INOVAÇÃO E PERFORMANCE | ENGENHARIA PRODUTO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

Vale lembrar que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: jobs.kenoby.com/renaultbrasil.