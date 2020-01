Trabalhe na Sodexo: mais de 150 vagas de emprego em 9 estados do país; confira os cargos!

A Sodexo tem mais de 150 vagas de emprego disponíveis em SP, RS, MG, ES, RJ, PR, GO, AM e SC! Saiba mais!

Sodexo é líder mundial em serviços que melhoram a qualidade de vida, fator essencial no desempenho individual e organizacional. Operando em 80 países, a Sodexo atende 75 milhões de consumidores diariamente por meio de uma combinação única de serviços On-site, Benefícios e Incentivos, e Serviços Pessoais e Domésticos. Contando com seus mais de 100 serviços, a Sodexo oferece aos clientes uma oferta integrada desenvolvida ao longo de mais de 45 anos de experiência na recepção, manutenção, segurança e limpeza, serviços de alimentação e instalações e gestão de equipamentos, além de benefícios aos colaboradores, incentivo e reconhecimento, e os benefícios de gestão de despesas. O sucesso e desempenho da Sodexo são fundamentados na sua independência, no seu modelo de negócio sustentável e sua capacidade de continuamente desenvolver e engajar seus funcionários em todo o mundo.

ALGUMAS vagas disponíveis hoje (28/01/2020) são:

Técnica De Nutrição Hospitalar – Paulista

Oficial Serviços Gerais

Auxiliar De Limpeza – Centro De São Paulo

Ajudante De Cozinha – Centro De São Paulo

Advogado Júnior – Porto Alegre

COPEIRA DIRETORIA – ZONA SUL

ENCARREGADO LIMPEZA – ZONA SUL

Copeira Hospitalar – Centro De São Paulo

Auxiliar Administrativo

Assistente Planejamento E Controle De Produção

Gerente De Facilities E Food – Belém – PA

Analista Controles Internos – Porto Alegre

Analista Fiscal – Porto Alegre.

Lembrando que existem diversos cargos disponíveis além dos listados, e que estes podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes! Para ver a lista completa, clique aqui.

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.infojobs.com.br/sodexo/vagas.