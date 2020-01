Trabalhe na Stone: 102 vagas de emprego são abertas em todo o país; veja os cargos

A Stone, empresa de tecnologia de pagamentos, faz saber aos interessados a abertura de vagas de emprego e e estágio em diversas regiões do país.

A empresa, fundada em 2012 e presente em todo o país com mais de 3 mil colaboradores, busca pessoas engajadas, com autonomia e colaboração e que se desenvolvem diariamente para fazer a diferença para fazer parte de sua equipe de colaboradores.

Acreditamos que juntos podemos ir mais longe. Por isso, nos unimos a outras instituições que, como nós, acreditam no poder de investir no potencial de jovens talentos para transformar a realidade brasileira”.

“Atuamos na indústria de pagamentos, lutando para servir o nosso cliente e provar que há uma maneira mais justa, pessoal e inteligente de fazer negócio. Fomos impedidos durante muito tempo de entrar neste cenário, dominado por grandes bancos. Mas, com a abertura do mercado, construímos uma adquirente independente, com abordagem inovadora e total foco nos empreendedores”.

“Estamos crescendo em um ritmo forte e assumimos desafios cada vez maiores e mais difíceis. Somos otimistas quanto ao futuro. Queremos nos tornar os melhores em serviços aos clientes e construir um negócio grande em receita, colaboradores e pessoas impactadas. Acreditamos que podemos fazer diferente para mudar a vida do cliente e o mercado. Estamos crescendo em um ritmo forte e lidando com desafios cada vez maiores, que nos dão a oportunidade de trabalhar duro, construir as coisas do zero e aprender a cada dia. Para isso, contamos com grande liberdade e pessoas boas ao nosso lado, em um ambiente dinâmico e informal em que todos se falam e se ajudam. Unimos experiência e agilidade para criar um jeito diferente de fazer negócio”.

Cargos e Inscrição

As vagas abertas pela Stone são destinadas aos cargos Consultor Comercial Externo, Inside Sales Antecipação, Consultor Comercial Externo, Atendimento Logístico, Consultor Comercial Externo, Agente Comercial, Analista/Estagiário Relacionamento com Clientes, Analista de Relacionamento Ativo e Consultor Interno.

Os interessados em participar da seleção poderão se inscrever através do site de empregos da empresa, disponível no Infojobs. Após isso, o candidato deve procurar pela vaga, conferir os requisitos, informações e benefícios.