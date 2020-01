Trabalhe na TIM: Empresa abre 115 novas vagas de emprego; veja os cargos

Empresa de Telefonia abriu oportunidades para atuação no Brasil em diversos cargos; Inscrições abertas na TIM

Fundada no Brasil em 1995 após a divisão das atividades de telefonia fixa e móvel da Telecom Italia, a TIM é uma empresa de telefonia brasileira subsidiária da Telecom Italia e opera nas redes GSM, EDGE, WCDMA, HSDPA, 3G e 4G. Foi pioneira no lançamento da tecnologia EDGE no país, nos serviços multimídia (MMS) e primeira empresa a disponibilizar a internet 3G na modalidade pré-paga.

A TIM segue com sua missão de conectar e cuidar de cada um e para que todos possam fazer mais. Para isso, atua focada nos pilares estratégicos de oferta, infraestrutura, eficiência e experiência do cliente, com base em uma cultura interna de accountability e na mudança de processos e plataformas que permitam a transformação digital. A assinatura da marca – “A inovação não para” – reforça o compromisso da companhia com seu Plano de Investimentos.

A TIM está em busca de novos funcionários. Confira as oportunidades!

Consultor de Relacionamento I

Consultor de Risco I

Consultor de Vendas I

Gerente de Loja

Jovem Aprendiz Administrativo

Executivo TOP

Especialista; entre outros cargos

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar CLICANDO AQUI.