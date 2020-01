Trabalhe na TIM: Empresa abre 150 novas vagas de emprego; envie o currículo

Empresa de Telefonia abriu oportunidades para atuação no Brasil em diversos cargos; Inscrições abertas na TIM

Fundada no Brasil em 1995 após a divisão das atividades de telefonia fixa e móvel da Telecom Italia, a TIM é uma empresa de telefonia brasileira subsidiária da Telecom Italia e opera nas redes GSM, EDGE, WCDMA, HSDPA, 3G e 4G. Foi pioneira no lançamento da tecnologia EDGE no país, nos serviços multimídia (MMS) e primeira empresa a disponibilizar a internet 3G na modalidade pré-paga.

A TIM segue com sua missão de conectar e cuidar de cada um e para que todos possam fazer mais. Para isso, atua focada nos pilares estratégicos de oferta, infraestrutura, eficiência e experiência do cliente, com base em uma cultura interna de accountability e na mudança de processos e plataformas que permitam a transformação digital. A assinatura da marca – “A inovação não para” – reforça o compromisso da companhia com seu Plano de Investimentos.

A TIM está em busca de novos funcionários. Confira as oportunidades!

Vagas Disponíveis

As diversas oportunidades são para os cargos de Consultor de Relacionamento I, Consultor de Risco I, Consultor de Vendas I, Gerente de Loja, Jovem Aprendiz Administrativo, Executivo TOP, Especialista; entre outros cargos.

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar CLICANDO AQUI.