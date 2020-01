Trabalhe na Wurth do Brasil: Empresa abre vagas de emprego; veja os cargos

A Wurth do Brasil oferece 20 vagas de emprego em MG, SP, RJ e PR! Saiba mais sobre a oportunidade: uma das vagas pode ser sua!

Sobre a empresa

“A Wurth do Brasil iniciou suas atividades no País em dezembro de 1972. Sua primeira sede foi instalada no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, com apenas 200 m2.

Por meio de um atendimento personalizado, a companhia oferece uma extensa gama de produtos inovadores e com a mais alta tecnologia, organizados em sete divisões voltadas ao atendimento de profissionais de segmentos diversos, tais como indústrias, veículos leves e pesados, máquinas agrícolas, madeireiras, construção civil e revendas. Suas atividades abrangem o comércio de peças de fixação, produtos químicos, ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas e equipamentos de proteção individual.

No Brasil, a Wurth atende 180 mil clientes, possui 10.000 produtos e conta com mais de 1.500 colaboradores, sendo que cerca de 1.300 atuam na área de vendas.”

Confira!

Vagas abertas

As vagas disponíveis hoje (28/01/2020) são:

Lembrando que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.infojobs.com.br/wurth-do-brasil-pecas-de-fixacao-ltda/vagas.

No site Infojobs a empresa foi avaliada por funcionários em 4,2 estrelas. O salário mais alto registrado no site é de R$ 5.700,00 para o cargo de Gerente Comercial.